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ویژهبرنامه «امام شهید» با بررسی بازتابهای داخلی و فرامرزی وداع تاریخی امام شهید و برنامه «میدان آزادی» با پخش سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی از شبکههای رادیویی ایران و فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «امام شهید» رادیو ایران با استقرار در آستان مقدس امام هشتم (ع)، به بررسی بازتابهای داخلی و فرامرزی وداع تاریخی امام شهید و پیوند قلبی مخاطبان با سیره اهلبیت (ع) میپردازد.
در پی بدرقه باشکوه و تاریخی پیکر مطهر امام شهید، شبکه رادیویی ایران با هدف تبیین جوانب مختلف این حضور میلیونی و تحلیل تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن در سطح بینالملل، ویژهبرنامهای را به مدت سه شب (۲۰، ۲۱ و ۲۲ تیر)، زنده از صحن و سرای بارگاه منور رضوی پخش می شود.
این برنامه هر روز پس از بخش خبری، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، با حضور کارشناسان به تحلیل «دیپلماسی مقاومت» و لرزهای که این وداع بر اندام بدخواهان نظام انداخت، خواهد پرداخت.
یکی از بخشهای محوری و معنوی این برنامه، ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان زائران و مجاوران دور و نزدیک با آستان حضرت رضا (ع) است.
شنوندگان رادیو ایران میتوانند «دلگویههای» صوتی خود را خطاب به امام مهربانیها، از طریق پیامرسان «بله» به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۵۰۵ ارسال کنند تا صدای زوار در صحنهای حرم طنینانداز شود.
احسان زارع تهیهکنندگی و فرتاش فرهادپور گویندگی این برنامه را بر عهده دارند.
برنامه «میدان آزادی» امروز از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰، به پخش سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی میپردازد.
سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی در آیین بزرگداشت رهبر شهید که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) جمعه ۱۹ تیرماه، ایراد شد، از جنبههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل خواهد شد.
در همین راستا و لزوم تحلیل صحبتهای مهم ایشان، برنامه «میدان آزادی» در این ویژهبرنامه تلاش میکند به واکاوی، بررسی دقیق و تحلیل موضوعی سخنان حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی از جنبههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با حضور کارشناسان این حوزه بپردازد.
تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید ایران و نقش ایشان در هدایت و تعالی انقلاب اسلامی و نیز تمهیدات لازم برای مقابله با دسیسههای شوم قدرتهای شیطانی در راس آنها آمریکای جنایتکار و رژم کودککش صهیونیستی در دوران فعلی، از محورهای مهم این گفتوگو خواهد بود.
این ویژهبرنامه به تهیهکنندگی یلدا احتشامی، از موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موجای.ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش میشود.