به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی سخنگوی سازمان اتش نشانی تهران گفت: ظهر امروز یک مورد آتش‌سوزی در فضای سبز به آدرس ارتفاعات اوین ارتفاعات شمال تهران محدوده اوین گزارش شد.

وی افزود: چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه دو دستگاه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی ادامه داد: آتش سوزی در ارتفاعات اوین رخ داد که کمی هم به پایین‌تر کشیده شده بود و تقریبا به وسط حدود یک هکتار از فضای سبز محوطه اوین علوفه‌های خشک در محوطه جنگلی دچار آتش‌سوزی شده بود.

وی گفت:خوشبختانه آتش به ساختمانها و محوطه‌ها و سازمان‌هایی که اطراف وجود داشت هیچ سرایتی نداشت و فقط در محدوده خود فضای سبز علوفه‌های خشک جنگلی بود که دچار آتش‌سوزی شده بود به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی؛ آتش‌نشانان از چند طرف عملیات رو انجام دادن آتش رو محاصره و خاموش کردند

وی ادامه داد: خوشبختانه لکه‌گیری هم بخش زیادی انجام شده است و در مراحل پایانی لکه‌گیری هستندو فکر می‌کنم تا ساعت دیگه کلا عملیات به پایان میرسد خوشبختانه مورد مصدومیت یا تلفات جانی هم نداشتیم و تا ساعت دیگه عملیات کاملا به پایان میرسد.