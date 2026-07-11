به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا بخشی با اشاره به بهره‌برداری پست برق موقت ۱۳۲ کیلوولت تشان در شهرستان بهبهان ، گفت: این طرح به عنوان یک از طرح‌های حیاتی صنعت برق، باهدف عبور موفق از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی اظهار کرد: این طرح شامل احداث یک دستگاه ترانسفورماتور۵۰ مگاولت‌آمپری و چهار فیدر خروجی ۳۳ کیلوولت است که عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه‌اندازی آن با موفقیت به پایان رسیده و اکنون در مدار بهره برداری قرار دارد.

بخشی با بیان اینکه این طرح از طر‌ح‌های اولویت‌دار و حیاتی وزارت نیرو برای تامین برق پایدار در پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ به شمار می رود، افزود: برای اجرای این طرح بیش از یک هزار و ۶۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان داشت: بهره برداری از پست برق موقت تشان، نقش موثری در افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت ولتاژ و تامین برق مطمئن مشترکان شهرستان‌های بهبهان و لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به برنامه جمع آوری پست برق لیکک گفت: با بهره برداری از پست موقت تشان، تامین برق منطقه با کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتری انجام شده و زمینه ارتقای پایداری شبکه انتقال برق فراهم می شود.

بخشی در پایان ضمن دعوت از مردم جهت پیوستن به پویش « یک کولر کمتر، قرار همدلی»، تصریح کرد: با همراهی وزارت نیرو و شرکت توانیر اقدامات لازم جهت توسعه شبکه برق و تامین برق تابستان صورت گرفته اما عبور موفق از روزهای اوج مصرف، همچنان نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف برق است.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان اعلام کرده بود که پست برق ۱۳۲ کیلوولت GIS دورق شادگان با ظرفیت ۱۰۰ مگاولت آمپر از پروژه‌های حیاتی ابلاغی وزارت نیرو جهت گذر از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ برق‌دار شد.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.