خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران اجرایی سرمحیط‌ بانی ارجمند در جریان گشت و پایش مستمر منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری چهار گروه صیاد غیرمجاز شدند. به گزارشفرشاد فیروزنیا در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران اجرایی سرمحیط‌ بانی ارجمند در جریان گشت و پایش مستمر منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری چهار گروه صیاد غیرمجاز شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، ۱۴۷ قطعه ماهی، تور و ادوات صیادی کشف و ضبط شد.

فیروزنیا با اشاره به تشکیل پرونده برای متخلفان تصریح کرد: افراد دستگیرشده پس از تنظیم صورتجلسه، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه بر تداوم گشت‌ های نظارتی در مناطق تحت مدیریت تأکید کرد و گفت: برخورد با هرگونه صید غیرمجاز و تخلفات زیست‌ محیطی با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.