به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هجدهمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی روئینگ بانوان به میزبانی سد شهرچای ارومیه و اردوی تیم ملی روئینگ آقایان به میزبانی سد مهاباد ۲۲ تیر تا ۱۸ مرداد برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی بانوان به این شرح است:

آذربایجان غربی: فاطمه مجلل

زنجان: مهسا جاور_ زینب نوروزی

تهران: مهما حاج‌حسینی_ ساقی ملکی_ سارا فخری و سها فخری

گیلان: هانیه خورسند_ هنگامه کامیاب

همدان: کیمیا زارعی

سرمربی: افشین فرزام

مربی: حمیرا برزگر

سرپرست بانوان: نوشین احمد گجینی

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی آقایان به این شرح است:

زنجان: بهمن نصیری

گیلان: امیرحسین محمودپور

سرمربی: افشین فرزام

سرپرست تیم‌های ملی: شهرام احمدی