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هجدهمین اردوی آمادهسازی تیم های ملی روئینگ برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به میزبانی آذربایجان غربی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هجدهمین اردوی آمادهسازی تیم ملی روئینگ بانوان به میزبانی سد شهرچای ارومیه و اردوی تیم ملی روئینگ آقایان به میزبانی سد مهاباد ۲۲ تیر تا ۱۸ مرداد برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی بانوان به این شرح است:
آذربایجان غربی: فاطمه مجلل
زنجان: مهسا جاور_ زینب نوروزی
تهران: مهما حاجحسینی_ ساقی ملکی_ سارا فخری و سها فخری
گیلان: هانیه خورسند_ هنگامه کامیاب
همدان: کیمیا زارعی
سرمربی: افشین فرزام
مربی: حمیرا برزگر
سرپرست بانوان: نوشین احمد گجینی
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی آقایان به این شرح است:
زنجان: بهمن نصیری
گیلان: امیرحسین محمودپور
سرمربی: افشین فرزام
سرپرست تیمهای ملی: شهرام احمدی