به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل اموزش و پرورش استان گفت: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم فردا ۲۱ تیرماه همزمان باسراسر کشور در استان آغاز می شود.

ایوب رضایی افزود: ۱۱۳ حوزه امتحانی در ۱۳ شهرستان برای پذیرایی از ۲۷ هزار دانش آموز این مقطع تجهیز و آماده شده است.

وی ادامه داد: دانش آموزان تا پایان امروز فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.