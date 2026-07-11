هدفگذاری تولید ۵ میلیون قطعه بچهماهی دریایی در بوشهر
مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با تکمیل طرح تکثیر و پرورش بچهماهیان دریایی در بخش دلوار شهرستان تنگستان در آینده نزدیک، پیشبینی میشود سالانه ۵ میلیون قطعه بچهماهی دریایی در این مرکز تولید شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی در جریان بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان جهاد کشاورزی و شیلات استان از طرح در حال ساخت تکثیر و نرسری ماهیان دریایی در بخش دلوار شهرستان تنگستان، اظهار کرد: این طرح در جوار مرکز تکثیر میگو در حال ساخت است و با بهرهگیری از ظرفیتها و زیرساختهای موجود، زمینه تکمیل زنجیره تولید آبزیان در استان فراهم خواهد شد.
وی افزود: در این مجموعه، مولدهای گونههای ارزشمند ماهیان دریایی نگهداری میشوند و پس از تکمیل بخشهای تخصصی، عملیات تکثیر و پرورش بچهماهیان دریایی نیز آغاز خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه تأمین بچهماهیان دریایی یکی از مهمترین نیازهای توسعه پرورش ماهی در قفس است، گفت: در سالهای اخیر یکی از دغدغههای سرمایهگذاران این بخش، دسترسی به بچهماهیان باکیفیت و تولید داخل بوده است که راهاندازی این مرکز میتواند نقش مؤثری در رفع این نیاز، کاهش وابستگی به سایر استانها و توسعه پایدار صنعت پرورش ماهیان دریایی ایفا کند.
امینی یادآور شد: در جریان این بازدید، روند پیشرفت طرح، نیازهای زیرساختی و راهکارهای تسریع در تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر بر حمایت از اجرای این طرح تأکید کردند.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای مستمر و حمایت دولت، طرح تکثیر و پرورش بچهماهیان دریایی در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد و سالانه ۵ میلیون قطعه بچهماهی دریایی در این مرکز تولید شود؛ ظرفیتی که نقش مهمی در افزایش تولید، توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس، ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد دریامحور در استان بوشهر خواهد داشت.