به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در این پیام آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

«یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً، فَادْخُلِی فِی عِبَادِی، وَادْخُلِی جَنَّتِی»

آئین شکوهمند تشییع پیکر پاک رهبر مجاهد و قائد شهید امّت اسلامی حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای «قدّس‌سرّه‌الشّریف»، که با حضور میلیونی ملّت فهیم و با شرف ایران و مسلمانان غیور و بزرگوار عراق برگزار شد، صحنه‌های شگفت‌انگیزی بود که بار دیگر، ایستادگی و استقامت این ملّت مبعوث شده را در پای آرمان‌های بزرگ اسلام و ایران و همچنین عمق محبّت و عشق آنان به آن رهبر شهید بزرگوار را به اثبات رسانید و عظمت و اقتدار و شکوه امّت اسلامی را در معرض دید جهانیان قرار داد و دشمنان قسم خوردۀ این مرز و بوم را در ورطۀ عجز و یأس و انزوا فرو بُرد.

سلام و درود و رحمت خداوند بر این مردم مؤمن و ثابت قدمِ در راه حقّ، که در همۀ بزنگاه‌های تاریخی، نقش برجستۀ خود در تعظیم شعائر الهی و صیانت از آرمان‌های اسلامی را به بهترین شکل، ایفا می‌کنند و دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی و بدخواهان کشور امام زمان «ارواحنا فداه» را به استیصال و ناامیدی هرچه بیشتر می‌کشانند. یاوه‌گویی‌های اخیر رئیس جمهور تبهکار و سیاه نامۀ آمریکا در تهدید ملّت بزرگ ایران، نشانۀ روشنی از عمق این پریشانی و درماندگی و ترس و وحشت او از ملّت با عظمت ایران است.

اینک آن رهبر شهید عالیقدر، که مرشد و راهنمای باصلابت این ملّت بود، پس از عمری مجاهدت مخلصانه در راه حقّ، پاداش جهاد و صبر و صلابت خود را از جانب خداوند مهربان دریافت کرده و به دست اشقیاء جنایت‌پیشۀ دوران، به فوز عظیم شهادت نائل آمد و پیکر‌های إِرباً إِرباً آن رهبر شهید و اعضاء بیت شریفش در جوار امام رئوف، حضرت علی بن موسی الرضا «علیه آلاف التحیة و السّلام»، آرام گرفت و امانت بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی را به این ملّت وفادار سپرد و روح و جانش در جوار لقاء الهی آرمید و نام و یاد او برای همیشه، در تاریخ پرشکوه این ملّت سرافراز، جاودانه شد.

اکنون مائیم و فراق بزرگ امام راحل عظیم الشأن و رهبر شهید عالیقدر «قدّس‌سرّهما» و این امانت گرانبها که آن دو قائد بزرگوار به ما سپرده‌اند.

رمز اصلی حفظ این امانت خطیر، بصیرت و وحدت ملّت و تبعیّت از ولایت فقیه و رهبر آگاه و رشید انقلاب است که در طی چهار ماه گذشته تاکنون با لطف خداوند سبحان، در تجمّعات شبانۀ این مردم با شرف و پایدارِ در مسیر قرآن و عترت و سپس در آئین تشییع باشکوه رهبر شهید بزرگوارمان، به روشنی تجلّی یافت و چشم و دل همۀ دوستان اسلام و ایران را روشن نمود و دشمنان و بیگانگان را مأیوس و درمانده ساخت.

خداوند بزرگ را بر این الطاف و عنایات کریمانه، سپاس می‌گوئیم و دست و بازوی این ملّت مؤمن و مجاهد را می‌بوسیم و عزّت و عظمت و شوکت و سرافرازی روزافزون آنان را از پیشگاه حق تعالی در سایۀ توجّهات خاصّه و دعای مستجاب حضرت بقیة‌الله الاعظم، صاحب‌الامر، مهدی موعود «ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء» مسألت می‌کنیم و امیدواریم خداوند جبّار منتقم، دل‌های داغدیدۀ این ملّت با وفا را با انتقام خون پاک رهبر شهید و همۀ شهیدان جنایات مستکبران آمریکایی و صهیونیستی، به خصوص کودکان بی‌گناه میناب و سرداران سرافزار و دانشمندان و خدمت‌گزاران اسلام و مسلمین و سایر مردم بی‌پناه و بی‌دفاع و مظلوم، التیام و آرامش بخشد و دشمنان خبیث و جنایتکار اسلام و ایران را منکوب و سرکوب فرماید و همگان را در نصرت و یاری دین خود و پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی قرآن کریم و عترت طاهره «علیهم‌السلام»، بیش از پیش، تأیید فرماید و مسئولان در همۀ قوای سه‌گانه را در خدمت هرچه بیشتر و هرچه بهتر به این ملّت صبور و بصیر و کاستن از آلام و رنج‌ها و مشکلات آنان، توفیق روز افزون، عنایت فرماید. «وَلَینْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِی عَزِیزٌ»