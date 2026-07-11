در شب صد و سی و دوم ، موج گسترده‌ای از تجمع شبانه در سراسر استان اصفهان، از ورزنه و شاهین‌شهر تا مبارکه و نجف‌آباد، در راستای خونخواهی رهبر شهید و اعلام ایستادگی در برابر ظلم، به اوج خود رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حضور پرشور و یکپارچه مردم در شهرستان‌های سمیرم، خوروبیابانک، درچه، بویین میاندشت و فریدون‌شهر، نشان‌دهنده اراده‌ای پولادین برای بازپس‌گیری حق و تداوم راهی است که با خون و شهادت بنیان نهاده شده است.

این تجمع که با شکوهی بی‌نظیر در میادین اصلی این شهرها برگزار شد، فراتر از یک سوگواری، پیامی صریح از ایستادگی و عدالت‌خواهی است.

این حضور گسترده، فراتر از یک حرکت منطقه‌ای، تجلی عینی وحدت ملی ایرانیان است که در میان سوگ و شکوه، یکپارچه شده‌اند.

مردم استان اصفهان با ایستادن در کنار یکدیگر در تمامی این شهرستان‌ها، ثابت کردند که پیوند میان ملت و رهبر، شکاف‌ناپذیر و غیرقابل تعرض است.

این موج وحدت‌آفرین، پیامی است به جهانیان که نشان می‌دهد در برابر ظلم، تنها یک صدای واحد و یک اراده‌ی ملی وجود دارد که هرگز در برابر ستم، کمر خم نخواهد کرد.