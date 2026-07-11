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دادستان شهرستان پلدختر استان لرستان، از بازداشت دو نفر از کارکنان یک اداره این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد امرایی گفت: در جریان بررسیها و گزارشهای دریافتی مبنی بر وجود تخلفات مالی در یکی از بخشهای یک اداره در شهرستان پلدختر، دستورات لازم برای بررسی موضوع صادر شد و در نهایت دو نفر از کارکنان این اداره به اتهام اختلاس بازداشت شدند.
امرایی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده مذکور در مرحله بررسیهای دقیق و انجام تحقیقات تکمیلی قرار دارد تا ابعاد دقیق موضوع مشخص شود.