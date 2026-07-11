

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا با بیان اینکه استفاده و تصویر برداری به وسیله هر گونه ریز پرنده باید با مجوز قانونی صورت گیرد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی با یک دستگاه ریزپرنده اقدام به تصویر برداری به صورت غیر مجاز از مناطقی در این شهرستان کرده‌اند، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پس از شناسایی هویت و مخفیگاه متهمان و پس از هماهنگی با مقام قضائی این افراد دستگیر شدند افزود: یک دستگاه ریزپرنده فاقد مجوز پرواز و مدارک قانونی از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش گفت: کارشناسان ارزش این ریز پرنده را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ عباس حقیقی نیا افزود: متهمان ۳۵ و ۳۶ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.