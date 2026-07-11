رهبر معظم انقلاب: انتقام، خواست ملّت ما است

رهبر انقلاب در پیامی ضمن قدردانی از حضور مردم ایران و عراق در مراسم تشییع آقای شهید ایران تأکید کردند: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.