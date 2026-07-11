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رهبر معظم انقلاب: انتقام، خواست ملّت ما است

رهبر انقلاب در پیامی ضمن قدردانی از حضور مردم ایران و عراق در مراسم تشییع آقای شهید ایران تأکید کردند: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۱۵:۲۲
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برچسب ها: پیام رهبر معظم انقلاب ، مراسم تشییع ، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
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