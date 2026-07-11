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بمب والیبال ایران در یزد منفجر شد و شهداب توانست یک ستاره خارجی قابل توجه و با کیفیت را به خدمت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با تأیید باشگاه و پس از انجام مذاکرات نهایی، لازارو یوئلویس برونت لانس، دریافتکننده قدرتی کوبایی که سابقه حضور در تیم ملی والیبال این کشور را نیز در کارنامه دارد، با امضای قراردادی یکساله به تیم والیبال شهداب یزد پیوست تا در فصل ۰۶-۱۴۰۵ رقابتهای لیگ برتر، پیراهن نماینده پرافتخار شهر جهانی یزد را بر تن کند. با جذب این بازیکن، دومین دریافتکننده قدرتی شهداب برای فصل جدید نیز معرفی شد.
برونت ۲۶ ساله با قد ۱۹۸ سانتیمتر، سابقه حضور در تیمها و باشگاههای مطرح کشورهای کوبا، برزیل، امارات، یونان، صربستان، اسلوونی، چین و قطر را در کارنامه دارد. این ملیپوش کوبایی، عنوان قهرمانی لیگ کوبا را همراه با تیم «تیگرس دِ وییا کلارا»، قهرمانی لیگ اسلوونی و رقابتهای MEVZA را با «کالسیت کامنیک» و قهرمانی لیگ قطر را با «العربی قطر» به دست آورده است.
وی همچنین در فصل ۲۴-۲۰۲۳ موفق به کسب پنج جایزه انفرادی معتبر شد و در ردههای پایه تیم ملی کوبا نیز دو عنوان قهرمانی مسابقات NORCECA را در کارنامه دارد.
شهداب یزد که در سالهای اخیر همواره نگاه ویژهای به بازیکنان والیبال کوبا داشته است، با جذب لازارو برونت بار دیگر پیوند خود با سرزمین ستارههای والیبال را مستحکمتر کرد؛ بازیکنی که با تجربه حضور در معتبرترین لیگهای جهان، میتواند یکی از مهرههای کلیدی نماینده استان یزد در فصل پیشرو باشد.
گفتنی است که در سالهای اخیر بازیکنان مطرح و تاثیرگذاری همچون روبرت لندی سیمون ستاره و یکی از بهترین دفاع وسطهای تاریخ دنیای والیبال و خاویر اکتاویو کنسپسیون روخاس دفاع وسط و عضو تاثیرگذار تیم ملی کوبا و همچنین دخسوس هرناندز مارتینز دریافت کننده قدرتی خوش پرش کوبایی عضو تیم والیبال شهداب یزد بودند که هر سه خاطرات بیادماندنی را به همراه تیم شهداب رقم زدند.