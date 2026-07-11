شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با ابلاغ مصوبه امکان‌سنجی طرح بوستان ترافیک در منطقه ۱۹ تهران، شهرداری را موظف کرد تمامی درآمد‌های ناشی از اجرای این طرح را به منظور احیای مناطق فرسوده شهری اختصاص دهد.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه‌ای رسمی به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، مصوبه مربوط به طرح امکان‌سنجی «بوستان ترافیک» را ابلاغ کرد.

این طرح که در مساحتی بالغ بر ۷.۶ هکتار در منطقه ۱۹ تهران (بزرگراه شهید کاظمی، محله شکوفه) قرار دارد، پس از بررسی‌های دقیق کمیته فنی و با توجه به مالکیت شهرداری بر کل اراضی، مورد تأیید قرار گرفته است.

بر اساس ضوابط جدید ابلاغی، پهنه‌بندی اراضی با اعمال اصلاحات شورای عالی تغییر یافته است؛ به‌طوری که در بخش‌های شمالی و شرقی محور ۲۰ متری، با تغییر پهنه و حذف حقوق تجاری، حداکثر تراکم مسکونی ۴۴۰ درصد در ۱۰ طبقه تعیین شده است.

همچنین در بخش‌های دیگر، تعهد احداث حداقل دو هزار متر مربع زمین آموزشی و اختصاص بخشی از تراکم‌ها به خدمات پشتیبان سکونت، از الزامات این طرح است.

یکی از مهم‌ترین بندهای این مصوبه، الزام شهرداری تهران به مصرف تمامی عواید حاصل از اجرای این طرح در جهت انجام تکالیف قانونی در بافت‌های فرسوده شهر تهران است که این اقدام می‌تواند موتور محرک بازآفرینی مناطق آسیب‌پذیر باشد.

علاوه بر این، صدور پایان کار قطعات مسکونی و آموزشی باید به‌صورت هم‌زمان انجام شود.

در نهایت، اجرای این طرح و صدور پروانه ساخت، منوط به بارگذاری نقشه‌ها در سامانه طرح تفصیلی و اخذ تأییدیه سازمان پدافند غیرعامل کشور در زمینه مطالعات پدافند غیرعامل خواهد بود.