شهردار تبریز از استمرار نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی این شهر خبر داد و گفت: ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی طی ماه جاری به ناوگان اتوبوسرانی شهر ملحق شده است و در کنار آن طرح نوسازی ون‌های تاکسی نیز وارد مرحله اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار با اشاره به توسعه حمل و نقل پاک در دوره فعلی مدیریت شهری اظهار کرد:قطار شهری تبریز به عنوان شبکه نوین حمل و نقل پاک در کشور در دوره فعلی مدیریت شهری جهش فوق‌العاده‌ای داشته است به طوری که پس از تکمیل و بهره‌برداری از خط یک آن دیگر خطوط شهری نیز وارد مرحله اجرایی شدند.

وی افزود: حفاری خط دوم متروی تبریز در مرحله نخست و دوم آن به اتمام رسیده و تا پایان امسال مرحله نخست آن وارد تست گرم می‌شود.

هوشیار با اشاره به آغاز حفاری خط سوم متروی تبریز گفت: عملیات اجرایی خط چهارم متروی تبریز در قالب تراموای شهری آغاز شده است که تلاش داریم تا پایان امسال مرحله نخست آن با ۸ کیلومتر طول به بهره‌برداری برسد.

وی از ادامه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر خبر داد و گفت: ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی طی ماه جاری به ناوگان اتوبوسرانی شهر ملحق شده است و در کنار آن طرح نوسازی ون‌های تاکسی نیز وارد مرحله اجرایی شده است.

شهردار تبریز با بیان اینکه ۱۴ تقاطع غیرهمسطح در دوره فعلی مدیریت شهری اجرایی شده و ۱۱ پل به بهره‌برداری رسیده است گفت: پل شهدای قره‌داغ یکی از بزرگترین طرح های ترافیکی شرق تبریز است که به صورت سگمنتال اجرایی شده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح سردار خرم در شهرک خاوران نیز یکی از طرح های ترافیکی با سازه جذاب فلزی است که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

هوشیار گفت:تقاطع غیرهمسطح شهید حیدری در شهرک نصر نیز جزو طرح های فعال ترافیکی شرق تبریز و در امتداد اتوبان ولایت است که تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

شهردار تبریز با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری ۵۷ رشته مسیرگشایی جدید اجرایی و ۳۰ مورد آن به بهره برداری رسیده است گفت: مسیر گشایی شهید سعید، مسیرگشایی شهید بی مثل، ۴۵ متری معراج، اتصال حافظ به آزادی طرح های مسیرگشایی جدیدی هستند که به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به توسعه خانه‌های مادر و کودک در سطح شهر نیز گفت: خانه‌های مادر و کودک با هدف آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکان و فراگیری قوانین شهروندی اجرایی شده‌اند که خانه مادر و کودک زعفرانیه، خانه مادر و کوک خاوران و خانه مادر و کودک حکیم نباتی از جمله طرح های مهم در حوزه شهر دوستدار کودک است که به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

شهردار تبریز با اشاره به توسعه فضای سبز شهری و احداث باغات میوه در سطح مناطق دهگانه شهری یادآور شد: شهرداری تبریز با هدف حفظ و توسعه باغات شهری و همچنین عرضه مستقیم میوه اقدام به اجرای یازده باغ‌میوه در سطح مناطق دهگانه کرده است که به زودی به بهره برداری می‌رسند. باغ میوه لاله، باغ میوه ایرانی شهید حیدری، باغ میوه چشمه‌باغ از جمله این طرح ها هستند.

وی همچنین از استمرار اجرای طرح های ورزشی شهر خبر داد و گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری ۲۵ سالن ورزشی در نقاط شهر اجرایی شده است که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری همچون سالن ورزشی تجلایی، پونک، پارک پلیس، طوبی در نوبت افتتاح قرار دارند.

هوشیار از تداوم عملیات اجرایی قرارگاه‌های مسکن شهرداری تبریز خبر داد و گفت: قرارگاه مسکن شهرداری تبریز با هدف ایجاد مسکن استاندارد و ارزان قیمت در دوره فعلی مدیریت شهری آغاز به کار کرده است که شاخص‌ترین مورد آن طرح ۱۲۰۰ واحدی شهرک جوانان است.

وی ادامه داد: قرارگاه مسکن ۱۹۲ واحدی یاغچیان، ۱۱۲ واحدی اوحدی، ۲۴۰ واحدی ارتش، ۵۴ واحدی صدرا و قرارگاه‌های مسکن مناطق مختلف شهرداری از جمله طرح های در دست اجرا هستند.

شهردار تبریز با اشاره به آخرین وضعیت طرح های بازآفرینی میدان ساعت گفت: طرح بازآفرینی شهری اطلس در میدان ساعت با معماری سنتی و همگون با بافت تاریخی شهر اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین طرح احیای بافت تاریخی میدان ساعت نیز در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد که تلاش داریم طرح های فوق در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.

شهردار تبریز گفت:طرح بهشت ماندگار شامل اقامتگاه، هتل، کارواش اتوبوس و مراکز خدماتی و رفاهی در پایانه بزرگ مسافربری شهر اجرایی می‌شود که در مرحله اول کارواش اتوبوس تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

هوشیار با اشاره به آخرین وضعیت احداث شهربازی ارم گفت: وسایل بازی و تفریح پارک جنگلی ارم خریداری شده و در مرحله نصب قرار دارد که پس از تکمیل تبدیل به بزرگترین شهربازی شهری تبریز می‌شود.

وی در رابطه با احداث فرهنگسرا‌های جدید شهر ادامه داد: فرهنگسرا‌های جدید شهری در دوره فعلی مدیریت شهری با هدف توسعه آموزش شهروندی و برگزاری کلاس‌های آموزشی در نقاط مختلف شهر آغاز به کار کرد که چند مورد آن به بهره‌برداری رسیده و فرهنگسرای فراموز، فرهنگسرای خبرنگار، فرهنگسرای زعفرانیه نیز در دست اجرا است.

هوشیار گفت:مرحله دوم ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت نیز در مراحل تکمیلی بوده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.