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مرحله دوم لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاههای کشور از امروز با حضور ۴ تیم به میزبانی شهرستان فریدونکنار در ورزشگاه شهید کریم آزادی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحله دوم لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاههای کشور از امروز (۲۰ تیرماه) با حضور ۴ تیم به میزبانی شهرستان فریدونکنار در ورزشگاه شهید کریم آزادی آغاز شد.
غلامحسین صانعی، رئیس هیأت فوتبال فریدونکنار، با اعلام این خبر گفت: در این مسابقات که به صورت دورهای و در مدت ۴ روز از ۲۰ تا ۲۴ تیرماه برگزار میشود، تیمهای دانش فریدونکنار، دریا بابلسر، سپاهان گرگان و استیل البرز آققلا به رقابت با یکدیگر میپردازند.
وی افزود: امروز و در روز نخست بازیها، تیم سپاهان گرگان به دیدار استیل البرز آققلا میرود و در دیگر مسابقه روز اول نیز تیم دانش فریدونکنار، میزبان رقابتها، از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف تیم دریای بابلسر خواهد رفت.
رئیس هیأت فوتبال فریدونکنار خاطرنشان کرد: تیمهای اول و دوم این رقابتها به مرحله نهایی مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاههای کشور صعود میکنند.