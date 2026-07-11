به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحله دوم لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور از امروز (۲۰ تیرماه) با حضور ۴ تیم به میزبانی شهرستان فریدونکنار در ورزشگاه شهید کریم آزادی آغاز شد.

غلامحسین صانعی، رئیس هیأت فوتبال فریدونکنار، با اعلام این خبر گفت: در این مسابقات که به صورت دوره‌ای و در مدت ۴ روز از ۲۰ تا ۲۴ تیرماه برگزار می‌شود، تیم‌های دانش فریدونکنار، دریا بابلسر، سپاهان گرگان و استیل البرز آق‌قلا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

وی افزود: امروز و در روز نخست بازی‌ها، تیم سپاهان گرگان به دیدار استیل البرز آق‌قلا می‌رود و در دیگر مسابقه روز اول نیز تیم دانش فریدونکنار، میزبان رقابت‌ها، از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف تیم دریای بابلسر خواهد رفت.

رئیس هیأت فوتبال فریدونکنار خاطرنشان کرد: تیم‌های اول و دوم این رقابت‌ها به مرحله نهایی مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور صعود می‌کنند.