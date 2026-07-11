پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی رودسر از کشف ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در ایست و بازرسی چابکسر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ سید جلالالدین جوانمردی گفت: ماموران پلیس مستقر در ایست و بازرسی چابکسر شهرستان رودسر حین کنترل خودروهای عبوری در محور ورودی استان به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.
وی افزود: پلیس با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از داخل این خودرو ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانهای جاساز شده بود را کشف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اشاره به دستگیری راننده ۳۰ ساله به همراه ۲ سرنشین ۳۳ و ۳۷ ساله گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.