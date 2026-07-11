مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: ۶ سایت مخابراتی و ارتباطی در ۴ شهرستان خوزستان باهدف گسترش پوشش شبکه ارتباطی همراه اول راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح‌زاده بیان کرد: با تکمیل مراحل نصب و راه‌اندازی سایت مخابراتی همراه اول در منطقه منصوری شهرستان شادگان، دسترسی ساکنان این منطقه به خدمات ارتباطی باکیفیت‌تر و پایدارتر فراهم شد و با بهره‌برداری از این سایت، پایداری ارتباطات و دسترسی مشترکان به خدمات نوین مخابراتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

وی راه‌اندازی این سایت را بخشی از برنامه‌های مخابرات منطقه خوزستان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش پوشش شبکه همراه اول و ارایه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان در مناطق مختلف استان اعلام کرد.

فلاح زاده اظهار داشت: در ادامه روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شهرستان لالی نیز سایت مخابراتی همراه اول منطقه حسین‌آقا این شهرستان با تکمیل عملیات اجرایی و فنی، راه‌اندازی و وارد مدار بهره‌برداری شد

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تصریح کرد: سایت همراه اول منطقه حسین‌آقا شهرستان لالی پس از نصب تجهیزات، انجام آزمایش‌های تخصصی و تایید نهایی به شبکه سراسری مخابرات متصل شد، بهره‌برداری از این سایت، ظرفیت شبکه همراه اول را در منطقه افزایش داده و زمینه ارایه خدمات پایدارتر در حوزه مکالمات صوتی، اینترنت همراه و سایر سرویس‌های ارتباطی را برای ساکنان حسین‌آقا و مناطق همجوار فراهم کرده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در راستای سیاست‌های مخابرات منطقه خوزستان برای توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش نقاط کم‌برخوردار از خدمات مخابراتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در مناطق روستایی و کمتر برخوردار انجام شده است.

فلاح زاده با بیان اینکه در راستای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و سخت عبور سایت مخابراتی همراه اول در منطقه دره توعلیا شهرستان باغ‌ملک راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید گفت: عملیات احداث، نصب تجهیزات و راه‌اندازی سایت همراه اول در منطقه دره توعلیا شهرستان باغملک با موفقیت به پایان رسید و این سایت پس از انجام مراحل تست و ارزیابی فنی، وارد مدار خدمات‌رسانی شد.

وی افزود: راه‌اندازی این سایت با هدف افزایش پوشش شبکه تلفن همراه، ارتقای کیفیت ارتباطات و ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مخابراتی برای ساکنان منطقه و مسیرهای اطراف اجرا شده است.

رحیم فلاح زاده با بیان اینکه مخابرات منطقه خوستان توسعه متوازن شبکه ارتباطی را در تمامی نقاط استان را با جدیت دنبال می‌کند اظهار کرد: سه سایت همراه اول نیز در مناطق لاسبید، بدلی و حسین‌آباد بهبهان به بهره‌برداری رسید.

وی می گوید: در ادامه برنامه‌های توسعه شبکه ارتباطی استان خوزستان، دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی همراه اول در مناطق نامبرده بهبهان راه اندازی شد.

فلاح زاده گفت: این طرح‌ها در راستای افزایش ضریب نفوذ ارتباطات، تقویت پوشش شبکه و ارتقای پایداری خدمات همراه اول اجرا شده و پس از انجام تست‌های فنی به شبکه سراسری ارتباطات متصل شدند.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها گامی موثر در مسیر توسعه متوازن زیرساخت‌های مخابراتی و تحقق عدالت ارتباطی در نقاط مختلف استان خواهد داشت.

بر اساس اعلام شرکت مخابرات خوزستان، عملیات طرح اتصال ۷۰ دکل مخابراتی به شبکه فیبر نوری به‌منظور توسعه سایت‌های همراه اول در استان اجرا شده است.