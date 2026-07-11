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نمایشگاه و بازارچه صنایعدستی خراسان رضوی با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در چالیدره طرقبه، برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل مجموعه گردشگری چالیدره گفت: صنایعدستی یکی از مهمترین نمادهای هویت فرهنگی و تاریخی ایران به شمار میرود و نقش تعیینکنندهای در توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و معرفی ظرفیتهای بومی دارد.
محمد رجبزاده مقدم افزود: مجموعه چالیدره با برخورداری از زیرساختهای مناسب، ظرفیت میزبانی رویدادهای فرهنگی و اقتصادی را داراست. در این نمایشگاه ۲۰ غرفه صنایع دستی و سیاهچادر در نظر گرفته شده است،
وی ادامه داد: معرفی فرهنگ و هنر بومی خراسان رضوی به گردشگران، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، افزایش جذابیت مجموعه برای بازدیدکنندگان، ایجاد فرصتهای درآمدی و ارتقای فروش مستقیم محصولات صنایعدستی از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد است.
رجبزاده مقدم به برنامههای جانبی این رویداد اشاره کرد و گفت: اجرای زنده ساخت صنایعدستی، برگزاری کارگاههای آموزشی کوتاهمدت، معرفی هنرمندان برتر استان از جمله برنامههایی است که برای افزایش اثرگذاری این بازارچه پیشبینی شده است.
وی افزود: غرفهها شامل سوغات، رودوزی سنتی، فیروزه، صنایع دستی، چرم، زیورآلات، ارغوان بافی، عروسک بافی، عسل است.
این نمایشگاه تا ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در محل پارکینگ منطقه نمونه گردشگری دایر است.