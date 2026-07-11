اردوی تیم‌های کشتی اعزامی به ششمین دوره مسابقات نومد گیمز ۲۰۲۶ قرقیزستان، در شهرستان مینودشت برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم‌های کشتی اعزامی به ششمین دوره مسابقات نومد گیمز ۲۰۲۶ قرقیزستان، ۲۳ تا ۳۱ تیر در شهرستان مینودشت استان گلستان برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

کشتی کورش (تاتار)

۱۰۰+ کیلوگرم: مرصاد شاکری (خراسان رضوی)

مربی: مسلم فرامرزی (گلستان)

کشتی بوخ مغولی (Mongol Bukh)

۱۰۰+ کیلوگرم: علیرضا حمزه‌نژاد (مازندران)

مربی: قاسم قاسمی (گلستان)

کشتی سیروم (Ssireum)

۱۰۰+ کیلوگرم: عرفان جعفری (سیستان و بلوچستان)

مربی: نصراله ملکا (گلستان)

کشتی ترکمن گورش (Goresh)

۱۰۰+ کیلوگرم: محمد دهقان (گلستان)

مربی: عظیم خواجه زاده تراج (گلستان)

کشتی قرقیز کوروش (Kyrgyz Kurosh)

۶۰- کیلوگرم: مهدی قره‌قاش (خراسان شمالی)

۸۴- کیلوگرم: هادی سلیمی (سمنان)

۱۰۰+ کیلوگرم: بهزاد اعتمادی بادلو (خراسان رضوی)

مربی: حسنعلی نبی زاده (سمنان)

کشتی آلیش کلاسیک (Alysh Classic)

۶۰- کیلوگرم: ابوالفضل حیدری مهر (مازندران)

۸۰- کیلوگرم: محمد نبی‌زاده (سمنان)

۱۰۰+ کیلوگرم: پویا رمضانی عزین‌آبادی (مازندران)

کشتی آلیش آزاد (Alysh Freestyle)

۶۰- کیلوگرم: علی نصیری (گلستان)

۸۰- کیلوگرم: سید ابوالفضل هاشمی‌پور (مازندران)

۱۰۰+ کیلوگرم: حسن رحیمی (مازندران)

مربی آلیش کلاسیک و آزاد در این اردو: داود عوض زاده (گلستان)

سرمربی: هادی محبی کردسفلی

ماساژتراپیست: کایان جعفری (تهران)

سرپرست: اصغر فرامرزی (گلستان)

مسئول کشتی‌های سنتی و ساحلی: علی بازیار