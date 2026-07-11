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فیلمهای سینمایی «برهوت»، «افسانه دره نقابداران» و «غزال» امروز از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «برهوت» به کارگردانی نیکولای آرسل ساعت ۱۹ پخش می شود.
مدس میکلسن، آماندا کالین، گوستاو لیند، کریستین کوجات تورپ، مگنوس کرپر، سورن مالینگ، مورتن هی اندرسن، جاکوب لوهان و توماس گابریلسون، از بازیگران این فیلم هستند.
در قرن هجدهم در دانمارک، یک قهرمان جنگی به نام کاپیتان لودویگ کالن به دنبال آن است که سرزمینی وسیع و غیر قابل سکونت را آباد کند. این منطقه زیبا تحت کنترل اشراف زاده سنگدلی است که میداند کالن چه تهدیدی برای قدرت اوست. وقتی مردم جدید شروع به سکونت در آنجا میکنند، رویارویی خشونت باری بین دو مرد در میگیرد.
فیلم سینمایی «افسانه دره نقابداران» به کارگردانی دانیل لی، ساعت ۲۳ پخش می شود.
در این فیلم شائوفنگ فنگ، جان هو و چینگ شیو، به ایفای نقش پرداخته اند.
درباره یک قاتل جوان است که توسط یک تیم ترور عالی آموزش دیده است، اولین ماموریت خود را دریافت میکند و خود را درگیر یک دسیسه سیاسی میبیند که سالها برنامه ریزی شده است.
فیلم «غزال» به کارگردانی مجتبی راعی هم همزمان با روز حجاب و عفاف، امروز ساعت ۲۱ پخش می شود.
این فیلم داستان زندگی معصومه را روایت میکند که نویسنده است و قصد دارد با استفاده از خاطرات مادر خود قصهای در مورد زمان جوانی مادر بنویسد. غزال مادر معصومه در مورد اتفاقاتی که در زمان کشف حجاب برای او رخ داده برای دخترش میگوید. غزال روزی از طرف یک آژان به خاطر داشتن حجاب مورد حمله قرار میگیرد، ولیکن غزال آژان را با آجری زخمی میکند و آژان با قدارهای به دنبال او میرود...
فاطمه گودرزی، نیکو خردمند و محمود پاکنیت در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.