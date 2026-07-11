استاندار مازندران از حرکت به سمت اقتصاد سبز، فناوری‌های نوین، توسعه بندر نوشهر و ایجاد نیروگاه‌های جدید به‌عنوان محورهای اصلی برنامه‌های سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر تغییر رویکرد از اقتصاد سنتی به اقتصاد سبز، فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های راهبردی تأکید کرد.

مهدی یونسی رستمی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان اظهار کرد: بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته در حوزه مرغداری و صنایع بسته‌بندی بوده است، اما توسعه مازندران تنها با تکیه بر این بخش‌ها امکان‌پذیر نیست.

استاندار مازندران افزود: برای ایجاد تحول در اقتصاد استان، کارگروهی تخصصی تشکیل شده تا مسیر توسعه به سمت اقتصاد سبز، فناوری‌های نوین، صنایع دانش‌بنیان و تکنولوژی‌های پیشرفته هدایت شود.

یونسی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع و اراضی استان گفت: واگذاری زمین باید متناسب با نیاز‌های توسعه‌ای و پروژه‌های راهبردی انجام شود و تمرکز صرف بر چند فعالیت محدود، مانع پیشرفت همه‌جانبه استان خواهد شد.

استاندار مازندران توسعه بندر نوشهر را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و اظهار کرد: در بازنگری طرح توسعه این بندر، مقرر شد زمین جدیدی در اختیار بندر نوشهر قرار گیرد و در مقابل، زمینی برای احداث دو نیروگاه ۵۰ مگاواتی در غرب استان اختصاص یابد تا بخشی از نیاز‌های زیرساختی منطقه تأمین شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ گفت: مدیریت توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان با هدف اجرای طرح‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار دارد و هماهنگی میان نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در تحقق این برنامه‌ها خواهد داشت.

استاندار مازندران همچنین بر ساماندهی اراضی و اجرای دقیق قوانین مربوط به واگذاری زمین تأکید کرد و افزود: اجرای یک دستورالعمل واحد در همه شهرستان‌های استان برای مدیریت اراضی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها دنبال خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سوی توسعه هوشمند گفت: مازندران در مسیر گذار از توسعه سنتی به سوی آینده‌ای مبتنی بر اقتصاد سبز، فناوری‌های نوین و نوآوری قرار گرفته و این رویکرد، زمینه‌ساز رشد پایدار و شکوفایی استان خواهد بود.

گزارش از سیده حکیمه موسوی