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استاندار خراسان جنوبی گفت: به همت صبوری مردم و مسئولان تا پایان سال ۶ هزار واحد در خراسان جنوبی تحویل مردم میشود؛ آماری که بیش از سهمیه ابلاغی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در هشتمین جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی با اشاره به تاکید رئیس جمهوربرای تکمیل طرحهای نهضت ملی مسکن در استانهای است افزود: دستگاههای متولی نهایت تلاش خود را برای رفع دغدغه مردم برای تامین زیر ساخت، خدمات عمومی، اماکن آموزشی و ورزشی برای رفاه و آسایش مردم به کار گیرند.
وی همچنین به طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: از ابتدای طرح ۱۸ هزار و ۱۲۸ نفر تأیید نهایی شدند و به ۱۱ هزار و ۴۹۲ نفر تحویل داده شده که ۶ هزار نفر باقی ماندند و همه باید به جد پیگیر باشید.
استاندار همچنین از اعطای صد میلیارد تومان برای زیر ساختهای این واحدها از سوی معاون وزیر خبر داد و گفت: این مبلغ اعطا شده وباید به نحو شایسته از این میزان استفاده برد.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در این جلسه به آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار واحد به مرحله نازک کاری رسیده و ۹ هزار و ۵۰۰ واحد کار پایانی اش انجام شده است.
مودی همچنین با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد خدمات آب و برق تامین شده و ۵۴ درصد واحدها کار خدمات زیر بنایی انجام شده است گفت:۴۰ همت برای تامین زیر ساختها مورد نیاز است.
وی همچنین افزود: در نهضت ملی خدمات زیر بنایی تکمیل شده عملیات ساخت سازهای مرحله ۷۰ درصد رسیده و تعدادی از سایتها آماده آسفالت هست که تامین مالی آن و تامین قیر زیرساختها مشکلات حقوقی داشت که با دستور استاندار و همکاری دستگاههای نظارتی تامین قیر تسهیل شد.