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توسعه باغات موز در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان با هدف افزایش تولید، کاهش وابستگی به واردات، صرفهجویی ارزی و ایجاد اشتغال شتاب گرفته است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، توسعه باغات موز در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان با هدف افزایش تولید، کاهش وابستگی به واردات، صرفهجویی ارزی و ایجاد اشتغال شتاب گرفته است؛ بهگونهای که زرآباد همچنان پایتخت تولید موز کشور محسوب میشود و دشت جگین نیز در مسیر تبدیل شدن به قطب جدید این محصول قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از تولید سالانه ۳۶۰ هزار تن موز در جنوب این استان خبر داد و گفت: اکنون ۱۳ هزار و ۵۱۶ هکتار از اراضی جنوب استان به کشت موز اختصاص دارد و بیش از ۴۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در این بخش اشتغال دارند.
علیرضا دهمرده افزود: شهرستان زرآباد با بیشترین سطح زیرکشت، پایتخت تولید موز ایران است و محصول تولیدی این استان علاوه بر تأمین نیاز منطقه، به استانهای تهران، اصفهان، فارس، کرمان و خراسان رضوی ارسال میشود.
وی با اشاره به کیفیت بالای موز تولیدی استان، گفت: به دلیل استفادهنشدن از سموم شیمیایی، موز تولیدی سیستان و بلوچستان از محصولات سالم و باکیفیت کشور به شمار میرود.
در همین حال، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز اجرای فاز نخست طرح توسعه کشت موز در دشت جگین شهرستان جاسک خبر داد.
مسعود گرگیج اظهار کرد: در مرحله نخست، عملیات احداث ۴۳۰ هکتار باغ موز آغاز شده و هدف نهایی اجرای طرح، توسعه هزار هکتار باغ موز در این منطقه است.
وی افزود: احداث استخرهای ذخیره آب، جادههای بین مزارع و آمادهسازی ۹۵ قطعه پنج هکتاری از مهمترین زیرساختهای اجراشده این طرح است.
گرگیج با تأکید بر اینکه توسعه تولید داخلی موز میتواند نقش مهمی در کاهش واردات و جلوگیری از خروج سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز داشته باشد، گفت: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه رونق اقتصادی شرق هرمزگان و تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم میکند.