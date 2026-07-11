وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به همه واحد‌های صنعتی توصیه کرده است تا در فرصت باقی‌مانده از تابستان، اقدامات لازم را برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی سوخت خود به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، طبق ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، همه واحد‌های صنعتی و معدنی مصرف‌کننده گازوئیل باید برای جلوگیری از توقف تولید در ماه‌های سرد سال، نسبت به احداث مخازن ذخیره‌سازی سوخت دوم اقدام کنند.

در متن این ابلاغیه آمده است، نظر به اهمیت تامین سوخت واحد‌های معدنی و چالش‌های پیش رو موضوع ذخیره سازی سوخت گازوئیل به عنوان یکی از راهکار‌های موثر و ضروری به منظور رفع برخی از مشکلات تامین انرژی بخش صنعت و معدن به شمار می‌رود.

در این راستا و با عنایت به اهمیت موضوع علی الخصوص در ماه‌های سرد سال و همچنین لزوم حفظ روند تولید اشتغال پایدار و پیشگیری از ایجاد مشکلات در فرایند‌های صنعتی و معدنی مقتضی است جهت اطلاع رسانی به واحد‌های تولیدی مصرف کننده گازوئیل جهت ذخیره سازی و در صورت نیاز احداث مخازن ذخیره در فرصت باقیمانده تابستان سال جاری اقدامات لازم صورت پذیرد.