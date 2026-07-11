مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین در بازرسی از یک داروخانه، بیش از ۳۲ هزار قلم دارو به ارزش ۳۰ میلیارد ریال شامل اقلام تاریخ‌گذشته و ثبت‌نشده در سامانه جامع انبار‌ها راکشف کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی، جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین، از کشف طیف گسترده‌ای از داروهای غیرمجاز در یکی از داروخانه‌های این شهر خبر داد.

به گفته این مقام انتظامی، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری داروهای تاریخ‌گذشته، مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از تحقیقات میدانی و با هماهنگی مقام قضایی، داروخانه مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند.

در این بازرسی، مجموعاً ۳۲ هزار و ۶۳ قلم دارو کشف شد که جزئیات آن عبارت از ۱۶ قلم داروی بیمارستانی، ۲۱ هزار و ۴۶۴ قلم داروی عمومی تاریخ‌گذشته و ۱۰ هزار و ۵۸۳ قلم داروی ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها است.

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این اقلام بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده، اعلام کرد پرونده این تخلف برای پیگیری مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.



