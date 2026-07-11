به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این طرح با همکاری مراکز آموزش قرآن و مجموعه «محفل ستاره‌ها» و با هدف آموزش ۱۱۰ آیه منتخب قرآن در قالب ۳۶ درس طراحی شده است.

این طرح در تابستان ۱۴۰۵ در مساجد و دارالقرآن‌های منتخب سراسر کشور اجرا می‌شود و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مردمی قرآنی، زمینه انس بیشتر مخاطبان با آیات منتخب قرآن را فراهم کند.

در پایان دوره نیز آزمون نهایی برای شرکت‌کنندگان در دهه پایانی مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان گواهی پایان دوره دریافت خواهند کرد.

مراکز قرآنی، مساجد و دارالقرآن‌های علاقه‌مند به اجرای این طرح می‌توانند با مراجعه به سامانه «مسجد پایگاه قرآن» به نشانی qurandoost.ir نسبت به ثبت‌نام و اعلام آمادگی اقدام کنند. همچنین اسامی مراکز منتخب و مشارکت‌کننده از طریق «محفل ستاره‌ها» اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طرح ملی «رمز‌های آسمانی» در راستای نهضت آموزش آیات منتخب قرآن و تقویت فرهنگ تدبر و انس با کلام وحی در میان اقشار مختلف جامعه اجرا می‌شود.