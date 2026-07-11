نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین با حضور در شرکت آب و فاضلاب استان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و سامانه ۱۲۲، بر اهمیت مدیریت مصرف آب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین مظفری در ابتدای این بازدید، در دفتر ارتباط با مشتریان (سامانه ۱۲۲) حضور یافت و از روند پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های مردمی مطلع شد. در این بازدید، لامعی معاون خدمات مشترکین شرکت آبفا، توضیحاتی درباره نحوه فعالیت این دفتر ارائه کرد.

تسریع در اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی آب و فاضلاب در استان قزوین

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، از پیشرفت چشمگیر و اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های شاخص و راهبردی در حوزه تامین و انتقال آب در استان خبر داد.

داراب بیرانوندی اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تامین امنیت منابع آبی در نقاط مختلف استان، پروژه‌های متعددی در حال اجرا و بهره‌برداری است که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح‌های زیرساختی در شهرهای قزوین، محمدیه، مهرگان، آبیک و تاکستان اشاره کرد.

بیرانوندی با تشریح جزئیات پروژه انتقال آب از شرق به شهر قزوین گفت: این پروژه که یکی از طرح‌های کلان استان به شمار می‌رود، شامل اجرای ۲۹ کیلومتر خط انتقال، حفر و تجهیز ۱۶ حلقه چاه، احداث ۱۶ باب اتاقک سرچاهی، ساخت مخزنی با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب، ایجاد یک ایستگاه پمپاژ بین‌راهی و احداث ۴۰ باب حوضچه شیرآلات، به همراه بهسازی راه‌های دسترسی و تامین برق مورد نیاز چاه‌ها است.

وی تامین آب اضطراری در مناطق محمدیه و مهرگان را از دیگر اقدامات مهم شرکت آبفای استان برشمرد و افزود: به منظور رفع نیازهای آبی این مناطق، پروژه‌هایی شامل احداث مخازن با ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در منطقه بیدستان و در مجموع ۳۰ هزار مترمکعب در منطقه مهرگان، حفر ۹ حلقه چاه، تجهیز ۱۴ حلقه چاه و اجرای ۱۶ کیلومتر خط انتقال در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همچنین از بهبود کیفیت آب در شهر آبیک خبر داد و تاکید کرد: با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه اضطراری آب شهر آبیک با ظرفیت ۲۴۰ لیتر بر ثانیه، گام مهمی در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان این منطقه برداشته شده است.

وی توسعه شبکه آبرسانی تاکستان را از دیگر برنامه‌های مهم شرکت آبفا عنوان کرد و گفت: در راستای بهبود وضعیت آبرسانی در شهر تاکستان، ضمن اجرای ۱۴ کیلومتر خط انتقال و حفر و تجهیز ۷ حلقه چاه، پس از اخذ مجوزهای لازم طبق ماده ۲۳، عملیات ساخت دو باب مخزن با ظرفیت‌های ۱۰ هزار و ۵ هزار مترمکعب نیز در حال پیگیری است.

بیرانوندی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی این مجموعه، پایداری شبکه توزیع و تامین نیازهای آبی مردم از طریق توسعه زیرساخت‌های نوین آبرسانی در سراسر استان است.

تاکید امام جمعه قزوین بر صرفه‌جویی در مصرف آب

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین مظفری نیز در جمع مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به اهمیت موضوع آب گفت: در آیات قرآن کریم آمده است که بن‌مایه هر موجود زنده‌ای از آب است و آب، منشأ حیات و زندگی به شمار می‌رود.

وی افزود: اهمیت موضوع آب ما را بر آن می‌دارد که در حفظ این نعمت الهی و صرفه‌جویی در مصرف آن، بیش از پیش تلاش کنیم. همچنین در آیات قرآن و احادیث مختلف نیز بر موضوع صرفه‌جویی تاکید ویژه‌ای شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه آب با سختی و مشقت فراوان تامین می‌شود، اما به سادگی در دسترس همگان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: همین مسئله باید ما را به این باور برساند که در مصرف این مایه حیاتی، دقت و اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر با همین منابع موجود، صرفه‌جویی را در راس امور قرار دهیم، می‌توانیم از بسیاری از بحران‌های موجود در حوزه آب و انرژی با موفقیت عبور کنیم.

امام جمعه قزوین تشویق خوش‌مصرف‌ها و برخورد با بدمصرف‌ها را اقدامی سودمند و سازنده دانست و افزود: بر اساس احادیث، صرفه‌جویی نوعی صدقه است و رعایت آن از ارزش فراوانی برخوردار است.