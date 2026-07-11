استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه راهبردی استان به عنوان دروازه تجارت ایران با عراق، بر ضرورت ساماندهی سریع بازارچه‌های مرزی با هدف افزایش مبادلات تجاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه کارویژه مرز گفت: ساماندهی پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی از جمله شوشمی، شیخ‌صله و تیله‌کوه، محور اصلی این نشست است.

استاندار کرمانشاه افزود: رویکرد و سیاست قطعی دولت، رونق بخشیدن به بازارچه‌های مرزی است؛ چرا که این بازارچه‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، پتانسیل بالایی برای جهش توسعه اقتصادی نه تنها در سطح استان، بلکه در کل منطقه و کشور دارند.

حبیبی گفت: استان کرمانشاه دروازه تجارت به کشور عراق است و بر همین اساس، با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و بهره‌گیری از اعتبارات حاصل از تجارت مرزی، روند ساماندهی این بازارچه‌ها با سرعت هرچه تمام‌تر اجرایی می‌شود تا شاهد رشد ملموس در حجم صادرات و واردات باشیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری بازگشت ساکنان به روستاهای نوار مرزی در شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب در این جلسه گفت: امنیت پایدار در مناطق مرزی با حضور مردم تأمین می‌شود و از مجموع ۴۲ روستای مرزی واجد شرایط، تاکنون مشکل ۱۴ روستا برطرف شده و امروز وضعیت ۲۸ روستای باقی‌مانده در کارگروه ویژه مرز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با تعهد دستگاه‌های اجرایی برای همکاری لازم در این زمینه، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی به مسئولیت مدیرکل دفتر امنیتی استانداری تشکیل شود و ظرف مدت یک ماه، ارزیابی دقیق و اقدامات لازم برای بسترسازی بازگشت مردم به این ۲۸ روستا را انجام دهد.