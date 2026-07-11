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مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر از تولید ۱۲۲ تن شیر خام در خردادماه ۱۴۰۵ در دامداریهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر از تولید ۱۲۲ تن شیر خام در خردادماه ۱۴۰۵ در دامداریهای این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان شیر خام پس از جمعآوری توسط سه سکوی جمعآوری شیر خام، برای فرآوری و تولید انواع فرآوردههای لبنی به مراکز مربوطه ارسال شد.
معصومه صفری اوریمی با اشاره به جایگاه بخش دامپروری در اقتصاد کشاورزی شهرستان، افزود: دامپروری یکی از بخشهای مهم تولیدی در قائمشهر به شمار میرود و دامداران با تلاش شبانهروزی، نقش مؤثری در تأمین شیر خام مورد نیاز صنایع لبنی و سفره خانوارها ایفا میکنند. استمرار تولید در این بخش، علاوه بر تأمین نیاز بازار، موجب پایداری اشتغال، افزایش درآمد تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی جامعه میشود.
وی با اشاره به نقش سکوهای جمعآوری شیر خام در شهرستان، گفت: وجود سه سکوی جمعآوری شیر خام، نقش مهمی در ساماندهی فرآیند خرید و انتقال شیر تولیدی دامداران دارد. این مراکز با انجام آزمایشهای اولیه، کنترل کیفیت، اندازهگیری شاخصهای بهداشتی و نگهداری شیر در شرایط استاندارد، زمینه انتقال سریع و ایمن محصول به کارخانههای لبنی را فراهم میکنند و از افت کیفیت و هدررفت محصول جلوگیری میشود.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش کیفیت شیر خام، تصریح کرد: استفاده از جیره غذایی متعادل، تأمین علوفه و نهادههای مناسب، رعایت بهداشت جایگاه دام، واکسیناسیون و کنترل بیماریها، اصلاح نژاد، مدیریت صحیح شیردوشی و بهرهگیری از تجهیزات استاندارد، از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش تولید و ارتقای کیفیت شیر خام محسوب میشود.
صفری اوریمی همچنین بر اهمیت آموزش و خدمات فنی تأکید کرد و گفت: کارشناسان حوزه دامپروری بهصورت مستمر از واحدهای دامداری بازدید کرده و با ارائه آموزشهای تخصصی، مشاورههای فنی و نظارت بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی، دامداران را در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و ارتقای کیفیت محصولات دامی همراهی میکنند.