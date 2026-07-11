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پروژه اصلاح و بهسازی مسیر ارتباطی روستاهای حبلهرود از روستای حصاربن، پس از سالها انتظار وارد مرحله اجرایی شد تا ایمنی تردد در این منطقه تامین گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه عمرانی که در راستای تداوم برنامههای توسعه زیربنایی و با تمرکز بر نیازهای اساسی مناطق روستایی در حال اجراست، پاسخی به مطالبهگری مستمر مردم منطقه است.
اجرای این طرح با هدف ارتقای سطح ایمنی جادهها و تقویت زیرساختهای ارتباطی در این منطقه صورت میگیرد.
پیمانکار این طرح گفت: عملیات اجرایی این مسیر تا ۱۵ روز آینده به اتمام می رسد.