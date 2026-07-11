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استاندار خوزستان بر ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی و خدمترسانی شایسته به آنها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده روز شنبه در نشست ستاد اربعین خوزستان با اشاره به شور و شعور حسینی مردم این استان گفت: حضور حماسی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، نقطه عطفی در تاریخ منطقه بود و این روحیه باید در میزبانی از زائران اربعین نیز متبلور شود.
وی با تاکید بر ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی افزود: با توجه به کسب رتبه نخست کشور در خدماترسانی به زائران در سال گذشته، امسال نیز باید با تلاش مضاعف و بسیج تمام امکانات، این جایگاه حفظ و ارتقا یابد.
موالی زاده با اشاره به لزوم بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته افزود: نباید انجام امور و تدارکات را به روزهای پایانی موکول کرد لذا تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف هستند از هماکنون با رویکردی فوقالعاده، تعهدات خود را عملیاتی کنند تا شاهد بهترین خدماترسانی در مرزهای استان باشیم.
استاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت شرایط اقلیمی و گرمای شدید هوا در ایام پیشرو تصریح کرد: تامین پایدار آب و یخ مورد نیاز زائران، از اولویتهای حیاتی است و دستگاههای مسئول باید در اسرع وقت نسبت به رفع کمبودها اقدام کنند.
موالیزاده ضربالاجل ۲۵ تیرماه را برای تامین آب و یخ و اقلام مورد نیاز اعلام کرد و گفت: تمامی مسائل مربوط به پایانههای مرزی، نصب سایهبانها، تامین ملزومات گذرنامه، کانتینرهای استقرار و سایر زیرساختهای رفاهی باید تا پایان این تاریخ نهایی و تکمیل شود.
وی بر تداوم خدماترسانی در حوزههای حملونقل جادهای و ریلی تاکید کرد و افزود: بهرهگیری از ظرفیت خط آهن خرمشهر به شلمچه همانند سال گذشته باید با قدرت استمرار یابد، همچنین ساماندهی مواکب، تامین سوخت مورد نیاز و نظارت دقیق بر اسکان زائران از دیگر محورهایی است که نیازمند مدیریت اصولی است.
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت سلامت زائران خاطرنشان کرد: موضوعات بهداشت و درمان باید با جدیت رصد شود تا از بروز هرگونه بیماری جلوگیری شود، هدف ما این است که همانند سال گذشته به جز حادثه رانندگی در خاک عراق، شاهد هیچگونه تلفات یا مشکل حادی برای زائران در حوزههای بهداشتی و ایمنی نباشیم.
سدمحمدرضا موالیزاده با اشاره به ابعاد فرهنگی و رسانهای حماسه اربعین، خواستار همافزایی دستگاههای امنیتی، ترافیکی و فرهنگی شد و تاکید کرد: اربعین امسال باید با حالوهوای حماسی، حضور پرشمار زائران و با اتکا به تدارکات کامل و حضوری پررنگ از سوی تمامی دستگاههای اجرایی برگزار شود.
استان خوزستان دارای ۲ مرز شلمچه و چذابه است که همه ساله محل تردد زائران اربعین حسینی هستند.