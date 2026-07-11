به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دوره هر قرآن‌آموز از یک استاد و برنامه آموزشی اختصاصی متناسب با شرایط خود بهره‌مند می‌شود. همچنین جلسات آموزشی، مشاوره، برنامه‌ریزی فردی، ارزیابی مستمر، برگزاری آزمون‌های منظم و پیگیری روند پیشرفت فراگیران از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان است.

این مرکز اعلام کرده است آموزش‌ها با استفاده از روش‌های تخصصی و متناسب با فرآیند حفظ قرآن ارائه می‌شود و هدف آن، فراهم کردن زمینه پیشرفت مرحله‌به‌مرحله قرآن‌آموزان تا دستیابی به حفظ کامل قرآن است. افزایش انگیزه، تقویت اعتماد به نفس و بهره‌گیری از شیوه‌های ساده و مؤثر آموزشی از دیگر ویژگی‌های این دوره عنوان شده است.

ثبت‌نام تا ۲۸ تیرماه انجام می‌شود و کلاس‌های آموزشی از اول مردادماه آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق شناسه moshaver_hefz_quran@ از سوی مرکز تخصصی آموزش حفظ قرآن Eitaa.com/amozesh_hefzequranekarim اقدام کنند.