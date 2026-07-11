به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی ساری پرونده گرانفروشی ۷۳ هزار کیلوگرم مرغ زنده به ارزش ۷ میلیاردو ۳۸۳ میلیون را رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی ساری، پرونده این مرغدارمتخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.