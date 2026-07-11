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با آغاز تعطیلات تابستانی، آکادمی «حافظان کوچک» در پریشتینا وابسته به مشیخت اسلامی کوزوو فعالیت خود را در قالب برنامه «مدرسه تابستانه ۲۰۲۶» آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه که با شعار «آموزش توأم با محبت و هدایت مبتنی بر خلاقیت» برگزار شده است، تجربهای جامع و قرآنی را ارائه میدهد؛ تجربهای که تعطیلات را به فرصتی برای تقویت پیوند کودکان با قرآن کریم و پرورش رشد فردی آنان در محیطی آموزشی و آمیخته با دانش، ارزشهای اسلامی و خلاقیت تبدیل میکند.
در طول تابستان، این آکادمی شاهد حضور پرشور و روزانه کودکانی است که طنین تلاوتهای قرآنیشان فضای کلاسها را پر میکند. این صحنه، گویای موفقیت برنامه در بهرهگیری از تعطیلات تابستان برای پرورش نسلی است که پیوندی عمیق با کتاب الهی دارد؛ نسلی که مفاهیم آن را از طریق یادگیری، بهکارگیری عملی و فعالیتهای آموزشی هدفمند، در وجود خود متبلور میسازد.
این برنامه بر آموزش قرآن کریم با بهرهگیری از روشهای متناسب با گروههای سنی مختلف تمرکز دارد و طی آن کودکان تلاوت صحیح را یاد میگیرند، آیات را حفظ میکنند و ارزشهایی را که قرآن کریم در بر دارد، درک میکنند.
این آکادمی تأکید کرد که مدرسه تابستانی صرفاً مکانی برای گذراندن اوقات فراغت نیست، بلکه فضایی است که در آن آموزش با محبت و هدایت با خلاقیت پیوند میخورد؛ فضایی که به کودکان امکان میدهد با خاطراتی زیبا آنجا را ترک کنند و گامهای تازهای به سوی انس بیشتر با قرآن در زندگی بردارند.
فعالیتهای روزانه طرح شامل برنامههای متنوعی از جمله آموزشهای قرآنی، بازیهای آموزشی، کارگاههای آموزشی خلاقیت، فعالیتهای گروهی و مسابقات انگیزشی با اهدای هدایا و جوایز است. این امر محیط آموزشی جذابی را پدید میآورد که ضمن تقویت اشتیاق به یادگیری، ارزشهای اسلامی را به شیوهای کاربردی در کودکان نهادینه میکند.
هدف این مدرسه تابستانی فراتر از آموزش روخوانی و حفظ قرآن است و شخصیتسازی کودک، پرورش روحیه همکاری و انضباط، افزایش اعتمادبهنفس و تقویت پیوند با مسجد، خانواده و ارزشهای اسلامی را نیز شامل میشود.
این طرح نشان میدهد که هر حرفی که کودک میآموزد، هر آیهای که تلاوت میکند و هر ارزشی که در وجودش نهادینه میشود، گامی است به سوی قلبی که پیوندی عمیق با قرآن کریم دارد و سبک زندگی قرآنی را برای خود برگزیده است. این همان رسالت آکادمی «حافظان کوچک» در پرورش نسلی آشنا به دانش، اخلاق و رفتار قرآنی است.