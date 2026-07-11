رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر از کشف ۳۴ کیلوگرم تریاک در دو عملیات جداگانه در تهران و بوشهر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ محمدمهدی جعفری بیان کرد: ماموران با رصد یک باند تهیه و توزیع مواد از استانهای شرقی، در عملیاتی ۱۷ کیلو تریاک از خودروی متهم در ورودی بوشهر کشف کردند. وی ادامه داد: همچنین سپس با سرنخزنی، محموله دوم در تهران شناسایی و ۱۷ کیلوگرم تریاک دیگر نیز کشف و ۳ متهم را دستگیر کردند. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر یادآور شد: سوداگران مرگ هر فرصتی را برای آلودهسازی جوانان هدف میگیرند، اما پلیس با اشراف اطلاعاتی، همکاری قضایی و مشارکت مردم، اجازه نمیدهد امنیت جامعه خدشهدار شود.