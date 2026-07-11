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کامیون حامل ۳۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوییل فاقدمجوز در شهرستان زرین دشت توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان زریندشت گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ رحمت اله ارجمندی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این کامیون کشنده ۳۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی زریندشت با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند.