به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان زرین‌دشت گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این کامیون کشنده ۳۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند.