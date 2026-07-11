به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس گشت‌های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در این طرح کیفیت و قیمت فرم مدارس از تولید تا توزیع در واحد‌های صنفی با نظارت اجرا می‌شود

میثم عربیان افزود: تولیدی‌های منتخب با دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه در سامانه تعریف شده از طرف آموزش و پرورش استان ثبت نام و در صورت صلاحیت مجوز لازم صادر خواهد شد.

وی گفت: انجمن‌های اولیاء و مربیان موظف به انتشار قرارداد بسته شده برای آگاهی اولیا هستند و همچنین هنگام خرید صدور صورت حساب خرید، نصب نرخ نامه‌ها و بارکد به وسیله فروشنده الزامی است.

رئیس گشت‌های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: هزینه‌های اجناس متفرقه و پوشاک ورزشی بصورت متمرکز و اجباری فروشی، غیر قانونی است و سال گذشته ۴۱۵ فقره پرونده در تعزیرات تشکیل و منتهی به صدور رای شد.