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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از جمع آوری دو واحد آلاینده تولید گرانول از ضایعات پلاستیک در بخش قلعه نو این شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها پس از اخطارهای قانونی فعالیت خود را متوقف و تجهیزات خود را جمع آوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته گفت: در پی پایش های مستمر کارشناسان این اداره، دو واحد فعال در زمینه تولید گرانول از ضایعات پلاستیک در بخش قلعه نو شناسایی و به دلیل ایجاد آلودگی های زیست محیطی و فعالیت بدون مجوز، تحت پیگیری قانونی قرار گرفتند.
وی افزود: مسئولان این واحدها پس از دریافت اخطارهای زیست محیطی و انجام پیگیری های قانونی، نسبت به جمع آوری تجهیزات و توقف فعالیت خود اقدام کردند.
شایسته بیان کرد: این واحدهای آلاینده با ایجاد آلودگی های زیست محیطی، موجب نارضایتی ساکنان منطقه و تهدید سلامت عمومی شده بودند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با تأکید بر تداوم پایش واحدهای صنعتی و برخورد قانونی با فعالیت های آلاینده و فاقد مجوز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده یا تخلفات زیست محیطی، موضوع را برای رسیدگی به این اداره گزارش کنند.