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با اجرای طرح های زیرساختی آب آشامیدنی پایدار برای بیش از بیست و پنج هزار نفر در منطقه بادرود درشهرستان نطنز تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر آبفای بادرود گفت: اجرای طرحهای اصلاح شبکه، نوسازی تأسیسات، هوشمندسازی سامانههای بهرهبرداری و افزایش ظرفیت تولید آب، پایداری خدماترسانی را در منطقه تقویت کرده است.
علی یزله گفت: در حال حاضر آب آشامیدنی بیش از 25 هزار نفر از ساکنان شهرهای بادرود و خالد آباد و روستاهای فمی، متینآباد، دهآباد، اریسمان، سرآسیاب و عباسآباد از 10حلقه چاه با ظرفیت تولید 165 لیتر بر ثانیه تأمین میشود و هیچگونه آبرسانی سیار در منطقه انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه آب آشامیدنی شهرها و روستاهای منطقه بادرود به صورت پایدار تأمین میشود، افزود: با توجه به افزایش مصرف در فصل گرما، از مشترکان درخواست میشود با رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی در استفاده از آب، در حفظ این پایداری و تداوم خدمترسانی همکاری کنند.
وی گفت: اصلاح و بازسازی ۵ کیلومتر از شبکههای فرسوده آب، تعویض ۶۶۶ دستگاه کنتور فرسوده، نصب ۵ دستگاه شیر فشارشکن بر خطوط انتقال، تجهیز شبکههای روستایی به سامانههای فشارسنجی و نصب سامانه تلهمتری بر روی چاههای منطقه از مهمترین اقدامات سال گذشته برای ارتقای کیفیت، کاهش هدررفت و افزایش پایداری تأمین آب آشامیدنی بوده است.
مدیر آبفای بادرود افزود: تعویض لولههای ورودی و خروجی و آببندی مخزن هوایی ۳۰۰ مترمکعبی روستای دهآباد، تعویض الکتروپمپ چاه شماره ۸ و چاه روستای اریسمان، تعویض لوله آبده و پمپ چاه شماره ۵ و افزایش حجم آبدهی آن از ۹ به ۱۴ لیتر بر ثانیه، تعویض شیر فشارشکن خط انتقال امامزاده آقا علیعباس(ع)، نصب ۱۰ دستگاه فلومتر هوشمند بر روی چاههای منطقه، تعمیر دیزلژنراتور ۲۹۵ کیلوولتآمپر، خرید و نصب ترانس و انشعاب برق مخزن یکهزار مترمکعبی روستای اریسمان برای اجرای سامانه تلهمتری و اجرای شبکه آب طرح نهضت ملی مسکن در شهر خالدآباد از جمله مهمترین اقدامات اجرایی امسال منطقه است.