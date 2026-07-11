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ابراز ارادت مردم در رواق دارالذکر به خادم حضرت خورشید

مردمی که ساعتها در انتظار زیارت مرقد آقای شهید ایران بودند با باز شدن درب های رواق دارالذکر ارادت خود را با اشک نثار رهبرشان کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۱۵:۵۷
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برچسب ها: حرم رضوی ، آیت الله سید علی خامنه ای ، دیدار رهبری
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