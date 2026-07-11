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استاندار ایلام از ارزیابی ۱۵ هزار و ۲۸۰ واحد آسیبدیده در جنگ خبر داد و گفت: ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارتها اختصاص یافته و ۱۵۵ واحد مسکونی و ۳۷ واحد تجاری به طور کامل تخریب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی » استاندار ایلام در نشست کارگروه بررسی خسارتهای جنگ استان از ارزیابی ۱۵ هزار و ۲۸۰ واحد آسیبدیده خبر داد.
وی گفت: از این تعداد، پرونده دو هزار واحد به مرحله تسویه رسیده است و ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارتها اختصاص یافته است.
استاندار ایلام افزود: بر اساس ارزیابیها، ۱۵۵ واحد مسکونی و ۳۷ واحد تجاری به طور کامل تخریب شدهاند.
کرمی با تأکید بر تسریع روند بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، از فرمانداران و دستگاههای اجرایی خواست با برگزاری نشستهای هفتگی و رفع فوری موانع اداری، روند پرداخت خسارتها، تعیین تکلیف واحدهای آسیبدیده و آغاز ساختوسازها را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی آغاز هرچه سریعتر عملیات ساختوساز را مهمترین اولویت استان دانست و بر هماهنگی کامل فرمانداران، شهرداریها، بنیاد مسکن، بانک مسکن، نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرد.
استاندار ایلام همچنین خواستار راهاندازی واحدهای مشخص پاسخگویی در دستگاههای اجرایی شد تا روند رسیدگی به مطالبات آسیبدیدگان با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
استان ایلام در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۱۱۷ بار هدف حملات دشمن قرار گرفت و ۶۶ نقطه از زیرساختهای گاز، برق و شبکههای ارتباطی آن دچار آسیب شد و اکنون روند بازسازی این مناطق با اولویت رفع مشکلات مردم در دستور کار قرار دارد.