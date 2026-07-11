مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از انتشار فراخوان عمومی صدور مجوز فعالیت سرویس مدارس خبر داد و گفت:ثبت نام برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه سپند از اول تیرماه امسال فعال بوده و ارائه مجوز فعالیت توسط این سازمان صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فرخ جلالی گفت:رانندگان متقاضی فعالیت در حمل ونقل دانش‌آموزی پس از ثبت نام اینترنتی و دریافت مجوز فعالیت از شهرداری و اخذ برچسب سرویس مدرسه تحت نظارت شرکت پیمانکار، مسئولیت حمل و نقل دانش آموزان را عهده دار خواهند بود.

وی افزود:ثبت نام برای اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و رانندگان) در سامانه سپند به آدرس https://irtusepand.ir از اول تیرماه امسال فعال بوده و ارائه مجوز فعالیت توسط سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز صورت خواهد گرفت.

جلالی ادامه داد: متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند جهت فعالیت در این حوزه پس از ثبت نام در سامانه سپند، جهت اخذ مجوز ارائه سرویس دانش آموزی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با در دست داشتن مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ به حوزه معاونت حمل و نقل مسافر سازمان واقع در انتهای منظریه- ترمینال مرکزی تبریز- ساختمان شماره ۲ مراجعه فرمایند.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز تصریح کرد: طبق مصوبه کارگروه سرویس دانش آموزی، فعالیت شرکت‌ها پس از اخذ گواهی صلاحیت و انجام سایر مراحل قانونی براساس رتبه بندی و با تقسیم بین مدارس نواحی پنجگانه خواهد بود.

مدارک لازم جهت اخذ مجوز ارائه سرویس دانش آموزی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶:

۱- اصل گواهی ثبت شرکت، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات، شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا

۲- اصل پروانه نمایندگی معتبر (مجوز فعالیت)

۳- رزمه کاری از فعالیت‌های انجام یافته در این حوزه

۴- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ده میلیارد ریال

۵- ارائه در خواست کتبی برای فعالیت در این حوزه

۶- نداشتن شکایت از اولیا و رانندگان (در صورت فعالیت در سال تحصیلی قبل)

۷- ارائه گواهی رضایت نامه فعالیت از نواحی پنجگانه آموزش و پرورش (در صورت فعالیت در سال تحصیلی قبل)