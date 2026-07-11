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نماینده ولیفقیه در مازندران و استاندار در پیام مشترکی، از حضور گسترده و حماسی مردم مازندران در آیینهای وداع، تشییع و بدرقه «قائد شهید امت» قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولیفقیه در مازندران و استاندار استان در پیام مشترکی از حضور پرشور مردم مازندران در آیینهای وداع، سوگواری، تشییع و بدرقه «قائد شهید امت» قدردانی کردند و این حضور را جلوهای کمنظیر از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند ناگسستنی ملت با ولایت دانستند.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
مردم مؤمن، بصیر، ولایتمدار و همیشه در صحنه استان مازندران
سلام علیکم
حضور باشکوه، گسترده و حماسی شما مردم بصیر و قدرشناس در آیینهای وداع، سوگواری، تشییع و بدرقه سیدالشهدای انقلاب اسلامی قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای رحمه الله علیه، جلوهای کمنظیر از وفاداری به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند ناگسستنی ملت با ولایت را به نمایش گذاشت و بار دیگر عظمت روحی و بصیرت مثالزدنی مردم دیار علویان را در برابر جهانیان به تصویر کشید.
در روزهایی که امت اسلامی در سوگ فقدان یکی از برجستهترین چهرههای جهاد، مقاومت و عزت جهان اسلام عزادار بود، مردم مؤمن مازندران نیز همگام با ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان، با حضوری آگاهانه و پرشور در مراسمهای مختلف، حماسهای ماندگار خلق کردند. حضور پرشکوه و حماسی مردم استان در آیینهای تاریخی تشییع و بدرقه قائد شهید امت در تهران، قم، مشهد مقدس و اعتاب مقدسه عراق و همچنین برگزاری مراسمهای گسترده سوگواری در شهرها و روستاهای مازندران، نشان داد که مردم این سرزمین همچنان استوار و پایبند به ارزشهای دینی، انقلابی و مکتب شهیدان هستند.
این حضور عظیم مردمی تنها یک مراسم سوگواری نبود، بلکه تجلی وحدت ملی، انسجام اجتماعی، بصیرت سیاسی و نمایش اقتدار ملت مؤمن ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی بود. مردم دیار بیش از ۱۴ هزار شهید مازندران بار دیگر ثابت کردند که در مقاطع حساس و سرنوشتساز، با احساس مسئولیت، زمانشناسی و وفاداری به آرمانهای امام راحل (ره) و شهیدان، در صحنه حاضر میشوند و از ارزشهای الهی و انقلابی صیانت میکنند.
در کنار این حضور کمنظیر، صحنههای زیبایی از خدمترسانی عاشقانه و خالصانه نیز رقم خورد. موکبهای مردمی «طریقالرضا» با برپایی بیش از ۳۰۰ موکب در مسیرهای اعزام و محلهای استقرار زائران، در مازندران، تهران و مشهد مقدس جلوهای درخشان از فرهنگ میزبانی، ایثار و خدمت بیمنت را به نمایش گذاشتند. خادمان این موکبها با تکیه بر عشق به اهلبیت علیهمالسلام، روحیه جهادی و مشارکت مردمی، شبانهروز برای خدمت به زائران و عزاداران تلاش کردند و برگ زرین دیگری بر افتخارات فرهنگی و مذهبی استان مازندران افزودند.
اینجانبان بر خود لازم میدانیم از تمامی مردم شریف، متدین و ولایتمدار استان مازندران که با حضور پرشور و مسئولانه خود در این حماسه بزرگ نقشآفرینی کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.
محمدباقر محمدی لائینی
نماینده مقام معظم رهبری در استان
مهدی یونسی رستمی
استاندار مازندران