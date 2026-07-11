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عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول، تولید محصول سالم را یکی از ارکان بنیادین امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری اکولوژیک در دهههای اخیر دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه مرادیپور گفت: تولید محصول سالم بهعنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری اکولوژیک در دهههای اخیر به یکی از مهمترین محورهای پژوهشهای کشاورزی و سیاستگذاریهای غذایی تبدیل شده است.
وی بیان کرد: محصول سالم به محصول کشاورزی گفته میشود که در تمام مراحل تولید، برداشت، فرآوری و عرضه، استانداردهای ایمنی غذایی را رعایت کرده و فاقد هرگونه عامل تهدیدکننده سلامت انسان باشد.
مرادیپور افزود: این محصول باید از نظر بقایای سموم شیمیایی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت، عوامل بیماریزا و آلودگیهای فیزیکی و شیمیایی در محدوده مجاز تعیینشده توسط استانداردهای بینالمللی قرار گیرد.
عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد دزفول بیان داشت: تولید محصول سالم با هدف حفظ و ارتقای سلامت جامعه، افزایش پایداری اکوسیستم و حفاظت از محیط زیست، افزایش کیفیت و ارزش افزوده محصولات کشاورزی، کاهش وابستگی به نهادههای شیمیایی، افزایش بهرهوری و کارایی تولید، توانمندسازی کشاورزان و ارتقای دانش فنی و افزایش امنیت غذایی کشور در حال ترویج است.
وی مصرف بیرویه کودها و سموم شیمیایی را از مهمترین چالشهای کشاورزی مدرن دانست و تصریح کرد: مصرف بیرویه کودها و سموم شیمیایی پیامدهای گستردهای بر سلامت انسان، محیط زیست، کیفیت محصول، اقتصاد کشاورزی و پایداری اکوسیستمها دارد.
مرادیپور می گوید: تولید محصول سالم نیازمند کاهش مصرف سموم شیمیایی، افزایش پیشگیری، استفاده از روشهای بیولوژیک و مدیریت علمی مزرعه است از این رو برای مبارزه با آفات و بیماریها در راستای تولید محصول سالمتر، پایش و رصد مستمر (Monitoring & Scouting)، پیشگیری، مدیریت زراعی (Cultural Control)، کنترل بیولوژیک (Biological Control)، مدیریت شرایط محیطی، استفاده درست و محدود از سموم شیمیایی، تقویت مقاومت طبیعی گیاه و آموزش و توانمندسازی کشاورزان توصیه میشود.
سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصول زراعی و باغی در دزفول تولید میشود.