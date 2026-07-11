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دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: با افزایش قیمت برق، امکان و توان خرید از بورس انرژی را نداریم و این موضوع باعث کاهش تولید و افزایش هزینهها میشود.
علیاکبر الوندی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت تولید سیمان با توجه به محدودیت انرژی افزود: طی درخواستهای که از دولت داشتیم در شرایط کنونی نسبت به اعمال محدودیت ۸۵ تا ۹۰ درصدی تجدید نظر کردند و دولت ۴۰۰ مگاوات برق برای صنعت سیمان تخصیص داده است.
وی ادامه داد: البته به ما اعلام کردند که مازاد نیاز خود را از طریق خرید از بورس انرژی تامین کنید.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان گفت: برنامه ریزی کردیم که حدود ۳۰۰ مگاوات دیگر از نیاز واحدها را طریق بورس انرژی خریداری کنیم، اما بورس انرژی نیز مشکلات خاص خودش را دارد و بحث عرضه و تقاضا مطرح است.
وی افزود: ضمن اینکه بورس انرژی برق کافی برای خرید در اختیار ندارند و سازوکار آن پاسخگوی نیازهای واقعی صنعت نیست، به نوعی عرضه و تقاضا نیز با هم همخوانی ندارد.
الوندیان با بیان اینکه اکنون بورس انرژی نتوانسته به یک قیمتگذاری منطقی و قابلاتکا برای صنایع برسد گفت: قیمتها مدام در بورس انرژی در نوسان است و تولیدکننده نمیتواند برنامه ریزی خرید برق از بورس انرژی و برآورد هزینهها داشته باشند.
وی با بیان اینکه اکنون با توجه به نوسان شدید قیمت ها، نمیتوانیم از بورس انرژی برق خریداری کنیم افزود: قیمت هر کیلووات ساعت برق در بورس انرژی قبل از تصمیم گیری برای خرید برق ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان بود، اما به محض اینکه قطعی شد مابقی نیاز واحدها از بورس انرژی خریداری شود نوسان شدیدی در قیمت برق به وجود آمد به طوری که اکنون به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده است.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان با بیان اینکه با جهش قیمت برق اکنون توان خرید از بورس انرژی را نداریم گفت: واحدهای تولیدی اقدام به خرید ۱۳۰ مگاوات کرده بودند، اما اکنون منصرف شدیم چرا که با این قیمت قیمت در اصل تولید به صرفه نیست و این کار باعث میشود که هزینههای غیر ضروری تولید و قیمت نهایی محصول افزایش پیدا کند.