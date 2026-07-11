به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه البرز هشتمین استان متراکم کشور از نظر تعداد دانش آموز است گفت:اگرچه امسال نیمی از دانش آموزان اتباع یعنی حدود ۲۰ هزار نفر به کشورشان بازگشته‌اند، اما همچنان با کمبود کلاس درس مواجه هستیم.

شعبانی افزود: با توجه به نزدیکی البرز به تهران و مهاجر پذیر بودن استان؛ سالانه ۳ تا ۵ درصد به جمعیت دانش‌آموزی اضافه می‌شود.

مدیر کل نوسازی؛ توسعه و تحهیز مدارس استان البرز نیز گفت: در قالب طرح توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی ۹۰ مدرسه باید تا پایان سال تکمیل شود که تاکنون ۵۷ مورد آن ساخته شده است.

مسعودی سرانه کشور به ازای هر دانش آموز را ۵ متر و ۴۵ سانتیمتر بیان کرد و افزود: قرار است تا پایان امسال سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز در استان البرز به ۴ متر برسد.