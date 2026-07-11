پیشرفت ۷۵ درصدی اجرای خط انتقال آب دیلم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: عملیات اجرای خط انتقال آب دیلم از مخزن شماره ۲ کوثر تا ورودی شهر دیلم با استفاده از لوله‌های چدنی و فولادی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر در حال انجام است.