مرحله پنجم پلی آف لیگ بسکتبال نوجوانان پسر و دختر با یک هفته تاخیر نسبت به زمان از پیش مقرر، برگزار خواهد شد.

مرحله پنجم پلی آف لیگ بسکتبال نوجوانان به تعویق افتاد

مرحله پنجم پلی آف لیگ بسکتبال نوجوانان به تعویق افتاد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ بسکتبال نوجوانان پسر و دختر فصل ۰۵ - ۱۴۰۴ که به دلیل جنگ رمضان متوقف شده بود با یک هفته تاخیر از سر گرفته خواهد شد.

پیش از این مقرر شده بود مرحله پنجم پلی آف این مسابقات ۲۱ و ۲۲ تیر برگزار شود. اصفهان، گرگان و شیراز به عنوان محل برگزاری دیدار‌های مرحله پنجم پلی آف پسران تعیین شده بود و میزبانی دیدار‌های این مرحله در بخش دختران هم به نیشابور، کرج و اصفهان سپرده شد.

سازمان لیگ بسکتبال، با توجه به شرایط اخیر و بالا بودن سطح تنش ها، تصمیم به جابه جایی زمان مسابقات گرفته است.

بر این اساس مرحله پنجم پلی آف لیگ نوجوانان پسر و دختر در صورت آرام بودن وضعیت استان‌ها ۲۸ و ۲۹ تیر برگزار خواهد شد.