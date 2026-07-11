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کاشانیها شبانه روز گذشته را بعنوان گرمترین روز سال با دمای ۴۶.۱ درجه سلسیوس سپری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: از هفته پیش تا امروز سامانه پرفشار روی مناطق فلات مرکزی ایران در حال فعالیت است که منطقه کاشان در اوج این فعالیت قرار دارد و این سامانه پرفشار معمولا در این ایام سال باعث این میشود که آسمان صاف باشد.
عباس ارغوانی صاف بودن آسمان را باعث نزولی شدن جریان هوا دانست و افزود: این شرایط باعث انباشت گرما شده و شرایط دمایی بالا را با توجه به سطح ارتفاعی منطقه ایجاد میکند.
رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت:علاوه بر این، فعالیتهای النینو که از چند ماه پیش در مناطق اقیانوس آرام آغاز شده، این پدیده باعث تغییر الگوهای جوی در مناطق دیگر نیز شده است و باعث افزایش روزهای گرم سال در مناطق مرکزی ایران به خصوص کاشان و آران و بیدگل شده است.
وی افزود: این وضعیت باعث شده روزهای اواخر تیر تا اواسط مرداد بسیار گرم باشد.
ارغوانی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته در کاشان دمای بیش از ۴۶ درجه ثبت شده و این دما بالاترین دمای گرم امسال یعنی از ابتدای سال تاکنون بوده که ثبت شده است و برای چهارمین روز، کاشان گرمترین شهرستان استان اصفهان شود.