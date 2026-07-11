به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: از هفته پیش تا امروز سامانه پرفشار روی مناطق فلات مرکزی ایران در حال فعالیت است که منطقه کاشان در اوج این فعالیت قرار دارد و این سامانه پرفشار معمولا در این ایام سال باعث این می‌شود که آسمان صاف باشد.

عباس ارغوانی صاف بودن آسمان را باعث نزولی شدن جریان هوا دانست و افزود: این شرایط باعث انباشت گرما شده و شرایط دمایی بالا را با توجه به سطح ارتفاعی منطقه ایجاد می‌کند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت:علاوه بر این، فعالیت‌های ال‌نینو که از چند ماه پیش در مناطق اقیانوس آرام آغاز شده، این پدیده باعث تغییر الگو‌های جوی در مناطق دیگر نیز شده است و باعث افزایش روز‌های گرم سال در مناطق مرکزی ایران به خصوص کاشان و آران و بیدگل شده است.

وی افزود: این وضعیت باعث شده روز‌های اواخر تیر تا اواسط مرداد بسیار گرم باشد.

ارغوانی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته در کاشان دمای بیش از ۴۶ درجه ثبت شده و این دما بالاترین دمای گرم امسال یعنی از ابتدای سال تاکنون بوده که ثبت شده است و برای چهارمین روز، کاشان گرم‌ترین شهرستان استان اصفهان شود.